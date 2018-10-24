У Лободи розповіли про госпіталізацію співачки

Співачка Світлана Лобода поки не скасувала концерти в московському "Крокус Сіті Хол".

Українська співачка Світлана Лобода поки не оголошує скасування трьох своїх концертів у московському "Крокус Сіті Хол", незважаючи на проблеми зі здоров'ям, які змусили її звернутися до лікарів у ніч на середу.

Про це повідомила прес-секретар артистки Дар'я Бурлакова, передає ТАСС.

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"У вівторок ввечері Світлана Лобода була екстрено госпіталізована прямо з репетиції свого нового шоу з підозрою на обструкцію нирки. Під час виконання складного танцювального номеру вона відчула різкий біль в спині і знепритомніла. Наразі лікарі уточнюють діагноз і роблять все можливе для стабілізації стану артистки. Даних про скасування майбутніх концертів поки не надходило", - сказала Бурлакова.

Напередодні Лобода опублікувала у своєму акаунті в Instagram інформацію, що всі квитки на її шоу SuperStar 25, 26 і 28 жовтня в Москві розкуплені.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українська співачка Світлана Лобода екстрено госпіталізована до однієї з клінік Москви із сильними болями в животі.