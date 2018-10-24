Українська співачка, яка втекла до Росії, оголила груди на фото в Instagram
11:23, 24 жовтня 2018Суспільство
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На ньому дівчина позує в леопардових лосинах і жовтій куртці. При цьому груди співачки оголені і вона прикриває їх лише руками.
Instagram Аліна Гросу
Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, оголила груди на сміливому фото.
Відповідний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.
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На ньому дівчина позує в леопардових лосинах і жовтій куртці. При цьому груди співачки оголені і вона прикриває їх лише руками.
Як повідомляв УНІАН, активно виступає в Росії українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована в одну з клінік Москви з сильними болями в животі.
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