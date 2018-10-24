Українська співачка, яка втекла до Росії, оголила груди на фото в Instagram

На ньому дівчина позує в леопардових лосинах і жовтій куртці. При цьому груди співачки оголені і вона прикриває їх лише руками.

Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, оголила груди на сміливому фото. Відповідний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram. Читайте такожЛорак похвалилася престижною російською премією (фото) На ньому дівчина позує в леопардових лосинах і жовтій куртці. При цьому груди співачки оголені і вона прикриває їх лише руками. Як повідомляв УНІАН, активно виступає в Росії українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована в одну з клінік Москви з сильними болями в животі.

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