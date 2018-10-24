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Українська співачка, яка втекла до Росії, оголила груди на фото в Instagram

11:23, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Instagram Аліна Гросу

Відповідний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.

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На ньому дівчина позує в леопардових лосинах і жовтій куртці. При цьому груди співачки оголені і вона прикриває їх лише руками.

Як повідомляв УНІАН, активно виступає в Росії українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована в одну з клінік Москви з сильними болями в животі.

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Теги: #співачка#Гросу в Росії