Від страшної хвороби помер автор пісень Кіркорова та Шуфутинського (відео)

Раніше повідомлялося, що у поета Володимира Дагурова діагностовано рак.

Радянський, російський письменник, поет-пісняр Володимир Дагуров помер на 79-му році життя в Москві.

Про це повідомили у прес-службі Центрального будинку літераторів.

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"Клуб письменників ЦБЛ із сумом повідомляє, що 22 жовтня на 79-му році життя помер Володимир Геннадійович Дагуров, поет, давній та відданий друг, добрий і хороший чоловік", - йдеться у повідомленні.

Прощання з митцем відбудеться 24 жовтня об 11:40, в Ритуальному залі Троєкуровського кладовища.

Пісні на вірші Дагурова виконують Валерій Леонтьєв ("Сеньйора Грація"), Філіп Кіркоров ("Сивка-бурка") і Михайло Шуфутинський ("Навіщо Вам це знати").

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбувся похорон соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених в день прощання із сином.