Лідер гурту "Ленінград" знову одружився і написав про це вірш
Лідер гурту «Ленінград» Сергій Шнуров офіційно підтвердив, що знову оженився і присвятив цій події вірш.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
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Нагадаємо, що за повідомленнями ряду ЗМІ, новою обраницею артиста стала Ольга Абрамова. Дівчині 27 років. Зі Шнуровим у них 18-річна різниця у віці. Нинішня дружина епатажного артиста народилася в Єкатеринбурзі в родині бізнесмена, колишнього керівника служби безпеки Уральської гірничо-металургійної компанії Валерія Абрамова.Закінчивши школу, Ольга вступила до МГУ на спеціальність «Міжнародні відносини». Потім отримала освіту в Лондоні — там вона вивчала історію мистецтв.
Як повідомляв УНІАН, Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників.