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Лідер гурту "Ленінград" знову одружився і написав про це вірш

12:52, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Instagram Сергій Шнуров

Выпивая с тобой третью стопку, 

Говорил себе, - не торопись, постой. 

А потом схватил тебя за попку. 

Глядь, опять уже не холостой. 

Как обычно было не спокойно, 

Расширялся блок, который НАТО, 

Колебался курс рубля, биткойна, 

Только я стабильно пьяно и женато. 

Спросят, - мало тебе было баб ли? 

Нет, полно, но есть один пустяк. 

Я люблю. Одни и те же грабли. 

Что-то я никак не холостяк.

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Нагадаємо, що за повідомленнями ряду ЗМІ, новою обраницею артиста стала Ольга Абрамова. Дівчині 27 років. Зі Шнуровим у них 18-річна різниця у віці. Нинішня дружина епатажного артиста народилася в Єкатеринбурзі в родині бізнесмена, колишнього керівника служби безпеки Уральської гірничо-металургійної компанії Валерія Абрамова.Закінчивши школу, Ольга вступила до МГУ на спеціальність «Міжнародні відносини». Потім отримала освіту в Лондоні — там вона вивчала історію мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників.

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Теги: #Шнуров