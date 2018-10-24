Лідер гурту "Ленінград" знову одружився і написав про це вірш

За повідомленнями ряду ЗМІ, новою обраницею артиста стала Ольга Абрамова. Дівчині 27 років.

Лідер гурту «Ленінград» Сергій Шнуров офіційно підтвердив, що знову оженився і присвятив цій події вірш.

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

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Нагадаємо, що за повідомленнями ряду ЗМІ, новою обраницею артиста стала Ольга Абрамова. Дівчині 27 років. Зі Шнуровим у них 18-річна різниця у віці. Нинішня дружина епатажного артиста народилася в Єкатеринбурзі в родині бізнесмена, колишнього керівника служби безпеки Уральської гірничо-металургійної компанії Валерія Абрамова.Закінчивши школу, Ольга вступила до МГУ на спеціальність «Міжнародні відносини». Потім отримала освіту в Лондоні — там вона вивчала історію мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників.