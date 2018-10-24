Нарешті не гола: Настя Каменських здивувала мережу новим образом (фото)
13:30, 24 жовтня 2018Суспільство
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Стриманий образ Каменських підкорив мережу: фото співачки набрало понад 60 тисяч лайків.
Фото Каменських підкорило мережу / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під ніком NK, поділилася серією кадрів, на яких вона демонструє новий осінній лук.
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На опублікованому в Instagram фото артистка постає у чорній блузці з цікавим принтом. Також світлини вона розмістила в Stories.
Варто зазначити, що підпис під фото вона зробила іспанською, через що нарвалася на критику дописників. Та багатьом дуже сподобався стриманий образ Каменських, у коментарях пишуть, що нарешті вона з'явилася "не гола".
Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.
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