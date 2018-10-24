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Нарешті не гола: Настя Каменських здивувала мережу новим образом (фото)

13:30, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Фото Каменських підкорило мережу / фото instagram.com/kamenskux

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На опублікованому в Instagram фото артистка постає у чорній блузці з цікавим принтом. Також світлини вона розмістила в Stories.

Варто зазначити, що підпис під фото вона зробила іспанською, через що нарвалася на критику дописників. Та багатьом дуже сподобався стриманий образ Каменських, у коментарях пишуть, що нарешті вона з'явилася "не гола".

Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.

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Теги: #фото#Настя Каменських