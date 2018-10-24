Лорак звинуватили в експлуатації дочки заради реклами (фото)

Пост артистки розкритикували користувачі мережі, які вважають, що співачка змусила семирічну доньку давитися тортом заради реклами.

Опальну українську співачку Ані Лорак звинуватили в експлуатації дочки заради реклами тортів.

У своєму Instagram Лорак опублікувала фото, на якому вони з дочкою нібито їдять два великих торти. При цьому в коментарі до фото співачка не забула вказати бренд виробника.

Пост артистки розкритикували користувачі Мережі, які вважають, що співачка змусила семирічну доньку давитися тортом заради реклами, але при цьому сама собі не дозволяє шкідливих і калорійних страв.

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«Не вірюююю!!! Кароліна, торти - не Ваша тема!», «А то не видно по ній, що вона рідко бавиться тортиками», «І вона туди ж...Без реклами вже не можна або мало грошей отримує від концертів?», «Як не соромно дитину експлуатувати заради реклами!», «Соню змусила їсти, а сама, мабуть, таким не харчується», «А фігурка не трісне?», «Шкода дитину, всяку дурницю їсть заради реклами», - написали коментатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак похвалилася престижної російської премією.