"Я довго мовчала": актриса "Дизель Шоу" після ДТП розповіла про загиблу Марину Поплавську

Дівчина написала у своєму Instagram зворушливий пост, в якому зізналася, що у них були особливі відносини.

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"Я довго мовчала, бо не знала, що писати. Шок, страх, горе. Наша Марі (вона ніколи не любила, коли Її називали по батькові), наша Маріанна, моя маленька...Вона завжди була нашою наставницею, мудрою, доброю і дуже вразливою душею. У нас з нею були свої особливі відносини, моя Музя (так я її називала), зіграла велику роль в моїх особистих відносинах, за що я їй дуже вдячна. Мариша завжди любила гумор, вирази з її вуст можна було записувати на цитати", - написала актриса.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами «Дизель шоу». Унаслідок ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як себе почувають інші актори, які також знаходилися в автобусі. Вони отримали травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.