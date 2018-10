"Я довго мовчала": актриса "Дизель Шоу" після ДТП розповіла про загиблу Марину Поплавську

Я довго мовчала, бо не знала, що писати. Шок, страх, горе. Наша Марі(вона ніколи не любила, коли Її називали по батькові), наша Маріанна, моя маленька...Вона завжди була нашою наставницею, мудрою, доброю і дуже вразливою душею. У нас з нею були свої особливі відносини, моя Музя(так я його називала), зіграла велику роль в моїх особистих відносинах, чого я їй дуже вдячна. Мариша завжди любила гумор, вирази з її вуст можна було записувати на цитати! Ти завжди нас мірила, мудро міркувала і їла багато шоколаду(звичайно ж чорного, там же менше калорій). З тобою в нас самі теплі та добрі спогади. Я знаю, Музя, ти не хочеш що б ми плакали, ти завжди любила сарказм, так що твої танометры в хороших руках!Шалено любимо тебе, наша дівчинка!Ми і весь світ! Спи ,сонечко, а ми будемо намагатися і далі тебе тільки радувати. Люблю, Лялюня❤️

A post shared by Яна Глущенко (@yamo4ka) on Oct 24, 2018 at 1:53am PDT