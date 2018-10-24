В Україні заборонили російську комедію «Кохання у великому місті-2»

У цій частині фільму заборонений в Україні російський актор Ярмольник зіграв батька головного героя Ігоря, якого втілив лідер «Кварталу» Володимир Зеленський.

Держкіно України відреагувало на санкції проти російських акторів Леоніда Ярмольника і Ірини Алфьорової, яких Мінкульт вніс до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

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На фільми за участю російських акторів скасували державну реєстрацію та прокатні посвідчення.

Забороненими виявилися фільми "Лузер", «Божа твар» і романтична комедія «Кохання у великому місті 2». У цій частині російський актор зіграв батька головного героя Ігоря, якого втілив лідер «Кварталу» Володимир Зеленський.

Також поза законом опинилися фільми «Зірка шерифа» і «Втрачений рай» з Іриною Алфьоровою. Державної реєстрації позбулися понад 230 фільмів.