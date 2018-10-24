"Телефонне право більше не діє": Вакарчук розповів про перешкоди для виступу в Харкові

Вакарчук розмістив відеозвернення, в якому пояснює, що керівництво Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого раптово відмовилося від раніше узгодженої зустрічі.

У Харкові в односторонньому порядку скасували зустріч лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука з юристами міста, яка запланована на 29 жовтня.

Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомив сам Вакарчук.

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Він розмістив відеозвернення, в якому пояснює, що керівництво Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого раптово відмовилося від раніше узгодженої зустрічі Вакарчука з представниками юридичної спільноти міста.

"Хто у Харкові, зверніть увагу, яка цікава історія починається: університет погодив проведення у себе заходу, є документ про оренду, підписаний ними і після публічного анонсу заходу вчора, сьогодні "раптом" відмовляється проводити зустріч в своїх стінах... Телефонне право, кажете, більше не діє? Ну-ну", - додав Вакарчук.

На відео він говорить про те, що темою розмови повинна була стати стаття про верховенство права і судову реформу. Вакарчук показав проект договору з ректором вузу, в якому йдеться про згоду фактично стати співорганізатором заходу.