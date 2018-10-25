"Жах!": Ані Лорак розкритикували за невдале вбрання

Новий знімок Ані Лорак набрав майже 60 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак опублікувала фотографію, на якій вона позує у жакеті з дуже великими плечима в стилі 80-х.

Знімок співачка опублікувала у своєму Instagram. Шанувальники співачки розділилися на два табори: одні цей образ артистки оцінили, інші вирішили, що такий предмет гардеробу не пасує тендітній зірці. Багато хто також помітив занадто щільний макіяж і стомлені очі співачки.

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"Я не стиліст , але піджак завеликий", "Каролішо, ваші очі вони заплакані","Ви маленька, піджак великий", "Навіщо стільки косметики?", "Діво, а що за піджак на вас, Лазарєв забув у вас вдома?", "Сумна...", "На кожному фото смуток в очах", "Плечі, як у 90-х носили", "Цей піджак мені взагалі не подобається", "Що це за піджак на кілька розмірів більший", "Піджак повний відстій, жах", "Не ганьбіться!", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак похвалилася черговою престижною російською нагородою. Співачка отримала премію "Прорив року 2018" за шоу "Діва" в номінації "Накраще концертне шоу".