Учасник "Дизель Шоу" залишає проект після смерті Поплавської
Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця заявив, що залишає проект після смерті в жахливій ДТП Марини Поплавської.
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"Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний сенс. І шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. Й так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені "Дизель Шоу" без неї. Не хочу. Йду", - написав він на своїй сторінці в Instagram.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами "Дизель Шоу". В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як почуваються інші актори, які також перебували в автобусі. Багато хто з них отримав травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.
Не бачу себе в рамках проекту. Як не намагаюся. Коли відбуваються трагічні події, в голові дзвоном дзвенить питання ЧОМУ?? Він настільки проникливий, що відсутність відповіді взагалі неприйнятно. ЧОМУ БЛІН??? Відповідь починаєш знаходити в самому собі. Бо не підійшов до неї і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже що кожен з нас тут сидів, і що тут саме пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути... просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другого водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не сталося! Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний зміст. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу уявити себе на сцені Дизель Шоу без неї. Не хочу. Йду.