Учасник "Дизель Шоу" залишає проект після смерті Поплавської

Іваниця каже, що не може уявити себе на сцені "Дизель Шоу" без Поплавської.

Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця заявив, що залишає проект після смерті в жахливій ДТП Марини Поплавської.

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"Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний сенс. І шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. Й так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені "Дизель Шоу" без неї. Не хочу. Йду", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами "Дизель Шоу". В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як почуваються інші актори, які також перебували в автобусі. Багато хто з них отримав травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.