Хіт гурту KAZKA змусив меломанів по всьому світу вивчити українську мову (відео)

У соцмережах з'явилося безліч каверів на пісню "Плакала". Переспівують її і ті, для кого українська мова не є рідною - користувачі з Казахстану, Росії і Білорусі.

Пісня українського гурту KAZKA вже встигла здобути фанатів у багатьох країнах світу. Користувачі соцмереж активно публікують кавери на пісню "Плакала", яка стала хітом не тільки в Україні, але і за її межами.

Свої версії публікують, як популярні співаки і блогери, так і звичайні користувачі соцмереж. Пісню переспівують і ті, для кого українська мова не є рідною.

У соцмережі Instagram можна знайти більше 2,5 тисяч роликів з тематичним тегом - більшість з них записані користувачами з РФ, Білорусі і Казахстану, у деяких виконавців кавер-версій надзвичайно помітний акцент.

Ті користувачі, кому українська мова виявився не по зубах, знайшли свій варіант, як заспівати улюблену пісню і перевели її на російську.

Нагадаємо, пісня "Плакала" з'явилася в травні 2018 року і відразу ж стала хітом в Україні. На сьогоднішній день відео з піснею на Youtube набрало вже більше 60 мільйонів переглядів. Кліп на пісню з'явився в кінці вересня і набрав вже майже 20 мільйонів переглядів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні пісня "Плакала" стала першою україномовною піснею, яка потрапила в топ-10 міжнародного чарту Shazam.