"Кішечка" Каменських зачарувала мережу новим образом (фото)

Знімок Каменських у леопардовому пуховику і з губами "качечкою" набрав майже 80 тисяч лайків.

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове фото у леопардовому луці. Читайте такожФото Камєнських у леопардовому вбранні викликало палкі суперечки в мережі Знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото зірка позує в леопардовому пуховику і робить губи "качечкою". "Кішечка", "Красуня", "Підборіддя перекосило", "Тигриця", "Богиня", Волосся вау", - пишуть у комментарях під кадром. Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.

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