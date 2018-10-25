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"Кішечка" Каменських зачарувала мережу новим образом (фото)

14:00, 25 жовтня 2018
Суспільство
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Дописникам сподобалось фото Каменських / фото instagram.com/kamenskux

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото зірка позує в леопардовому пуховику і робить губи "качечкою".

"Кішечка", "Красуня", "Підборіддя перекосило", "Тигриця", "Богиня", Волосся вау", - пишуть у комментарях під кадром.

Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.

фото instagram.com/kamenskux

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Теги: #фото#Настя Каменських