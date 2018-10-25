"Кішечка" Каменських зачарувала мережу новим образом (фото)
14:00, 25 жовтня 2018Суспільство
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Знімок Каменських у леопардовому пуховику і з губами "качечкою" набрав майже 80 тисяч лайків.
Дописникам сподобалось фото Каменських / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове фото у леопардовому луці.
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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото зірка позує в леопардовому пуховику і робить губи "качечкою".
"Кішечка", "Красуня", "Підборіддя перекосило", "Тигриця", "Богиня", Волосся вау", - пишуть у комментарях під кадром.
Раніше популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала кліп на пісню LOMALA.
фото instagram.com/kamenskux
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