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Лобода перенесла концерти через операцію

14:22, 25 жовтня 2018
Суспільство
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Лобода перенесла операцію / instagram.com/lobodaofficial

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Концерти, які повинні були відбутися 25, 26 і 28 жовтня, перенесені відповідно на 17, 18 і 20 січня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Crocus City Hall.

"З величезним жалем повідомляємо, що, у зв'язку з екстреною госпіталізацією артистки і проведенням термінової операції на нирці, концерти Світлани Лободи переносяться", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила до лікарні. Співачку, яка знепритомніла прямо під час репетиції до шоу, доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.

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Теги: #операція#Світлана Лобода