Лобода перенесла концерти через операцію

Виступи в Росії перенесено на січень 2019 року.

Українська співачка Світлана Лобода перенесла концерти в РФ через проведену операцію на нирці.

Читайте такожУ Лободи розповіли про госпіталізацію співачки

Концерти, які повинні були відбутися 25, 26 і 28 жовтня, перенесені відповідно на 17, 18 і 20 січня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Crocus City Hall.

"З величезним жалем повідомляємо, що, у зв'язку з екстреною госпіталізацією артистки і проведенням термінової операції на нирці, концерти Світлани Лободи переносяться", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила до лікарні. Співачку, яка знепритомніла прямо під час репетиції до шоу, доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.