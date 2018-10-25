Лобода перенесла концерти через операцію
14:22, 25 жовтня 2018Суспільство
545 0
Виступи в Росії перенесено на січень 2019 року.
Лобода перенесла операцію / instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода перенесла концерти в РФ через проведену операцію на нирці.
Читайте такожУ Лободи розповіли про госпіталізацію співачки
Концерти, які повинні були відбутися 25, 26 і 28 жовтня, перенесені відповідно на 17, 18 і 20 січня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Crocus City Hall.
"З величезним жалем повідомляємо, що, у зв'язку з екстреною госпіталізацією артистки і проведенням термінової операції на нирці, концерти Світлани Лободи переносяться", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли ЗМІ, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила до лікарні. Співачку, яка знепритомніла прямо під час репетиції до шоу, доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter