ДТП з "Дизель Шоу": актриса Яна Глущенко розповіла про наслідки аварії

Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко вирішила відверто розповісти про травми, отримані в жахливій ДТП на Київщині. За словами зірки, вона повинна зробити операцію.

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Яна Глущенко зараз перебуває вдома, де продовжує лікування. Життю зірки нічого не загрожує, однак вона повинна буде ще неодноразово звернутися за допомогою до лікарів. Зокрема, актрисі належить зробити операцію, заплановану через 2 місяці.

"Ось відповідь, що зі мною. Повний передній вивих кісток правої гомілки з розривом зв'язок колінного суглоба. Перелом медіального відростка правої великогомілкової кістки. Гемартроз. Розрив зв'язок ступні. Два місяці в гіпсі, потім операція зі зшиванням зв'язок. Я на домашньому лікуванні", – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами «Дизель Шоу». Унаслідок ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як себе почувають інші актори, які також знаходилися в автобусі. Вони отримали травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.