Кокетка Тіна Кароль "засвітила" стегно (фото)
15:55, 25 жовтня 2018Суспільство
927 0
Співачка Тіна Кароль потішила фанів літнім образом.
Тіна Кароль з'явилася в новому образі / фото instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото, на якому вона постає в легкому світлому вбранні.
Читайте такожТіна Кароль показала струнку фігуру і вразила прихильників (фото)
На опублікованому в Instagram знімку артистка обрала глибоке декольте і "засвітила" стегно.
"Чи варто перейматися і нервувати? Лови момент, лови хвилю. Живи в любові до світу! Везіння чекає на тебе за поворотом. Не проґав його, поміть його у щоденній метушні. Мрієш сміливо?", - написала Тіна Кароль.
Раніше Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter