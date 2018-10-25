Кокетка Тіна Кароль "засвітила" стегно (фото)

Співачка Тіна Кароль потішила фанів літнім образом.

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото, на якому вона постає в легкому світлому вбранні.

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На опублікованому в Instagram знімку артистка обрала глибоке декольте і "засвітила" стегно.

"Чи варто перейматися і нервувати? Лови момент, лови хвилю. Живи в любові до світу! Везіння чекає на тебе за поворотом. Не проґав його, поміть його у щоденній метушні. Мрієш сміливо?", - написала Тіна Кароль.

Раніше Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.