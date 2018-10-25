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Кокетка Тіна Кароль "засвітила" стегно (фото)

15:55, 25 жовтня 2018
Суспільство
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Тіна Кароль з'явилася в новому образі / фото instagram.com/tina_karol

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На опублікованому в Instagram знімку артистка обрала глибоке декольте і "засвітила" стегно.

"Чи варто перейматися і нервувати? Лови момент, лови хвилю. Живи в любові до світу! Везіння чекає на тебе за поворотом. Не проґав його, поміть його у щоденній метушні. Мрієш сміливо?", - написала Тіна Кароль.

Раніше Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.

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Теги: #фото#Тіна Кароль