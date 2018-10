"Пишу та плачу": Лобода вперше звернулася до шанувальників після операції (фото)

Мої дорогі... Пишу і плачу від болю і образи Всі, що зі мною сталося за останні дні, заподіяло багато болю і зруйнував наші плани на зустріч. Я так чекала цих концертів. Останні півроку ми цілодобово готували наше шоу. я хотіла порадувати вас, здивувати, підбадьорити, віддати вам усе, що накопичилося в мені - всю мою любов, всі мої пісні! Але життя - непередбачувана. Біда завжди приходить несподівано і змінює все. Маленький камінчик став наріжним. Мені потрібна була термінова операція. Лікарі дали 3 хвилини для прийняття рішення. У мене не було вибору... Вчора мене прооперували. Я потроху приходжу в себе. Наразі складно повірити в те, що відбувається. Але я - фаталіст, а значить все так як має бути. Я дякую всім за підтримку і обіцяю: ми ще заспіваємо! Наші партнери, з великим трудом, знайшли нові дати зустрічі: концерт запланований до проведення 25 жовтня, переноситься на 17 січня 2019г. концерт запланований до проведення 26 жовтня, переноситься на 18 січня 2019г. концерт, запланований до проведення 28 жовтня, переноситься на 20 січня 2019г. якщо ви не зможете відвідати наші концерти в січні, ви маєте можливість здати квиток. Всі придбані квитки дійсні на нові дати без обміну. Бережіть себе і своїх близьких! Я обіцяю скоро вийти на зв'язок і поговорити з вами особисто!

