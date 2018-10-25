"Пишу та плачу": Лобода вперше звернулася до шанувальників після операції (фото)

Світлана Лобода приходить в себе і обіцяє повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.

Співачка Світлана Лобода вперше після термінової операції на нирках звернулася до своїх шанувальників у Instagram, опублікувавши зроблене в палаті фото.

Артистка зізналася, що дуже чекала своїх трьох концертів, перший з яких був запланований на 25 жовтня.

«Пишу і плачу від болю і образи. Усе, що зі мною сталося за останні дні, заподіяло багато болю і зруйнувало наші плани на зустріч», - написала Лобода.

Світлана Лобода обіцяє повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Втратила свідомість прямо під час репетиції до шоу співачку терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.