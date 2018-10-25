У команді Лободи вперше прокоментували стан співачки після операції
Світлана Лобода зараз знаходиться в лікарні, після того, як їй зробили серйозну операцію.
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Своїми переживаннями поділилася на сторінці в Instagram продюсер співачки Нателла Крапівіна.
"Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку. Дякую життя за те, що боляче, але не фатально. Організм – це машина. і іноді вона ламається. Але наш дух не зламний. Всі квитки дійсні. Якщо ви не зможете відвідати наше шоу в січні – ви можете повернути квитки. З великою повагою до кожного, хто всі ці дні був з нами і до кожного, хто любить артиста і бажає йому здоров'я. Бережіть себе і близьких. Це лише тимчасові труднощі. І скоро знову в бій!", - написала Крапівіна.
я готова прийняти в житті багато чого. але навіть для мене це було занадто. дякую всім за підтримку. дякую життя за те, що боляче, але не фатально. організм - це машина. і іноді вона ламається. але наш дух не зломлений. і скоро ми будемо в строю. всі квитки дійсні. якщо ви не зможете відвідати наше шоу в січні - ви можете повернути квитки. з великою повагою до кожного, хто всі ці дні був з нами і до кожного, хто любить артиста і бажає йому здоров'я. бережіть себе і близьких. це лише тимчасові труднощі. і скоро знову в бій! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps
Раніше Світлана Лобода вперше після термінової операції звернулася до своіх шанувальників у Instagram. Зараз співачка приходить в себе і обіцяє повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Втратила свідомість прямо під час репетиції до шоу співачку терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.