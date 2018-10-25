У команді Лободи вперше прокоментували стан співачки після операції

Раніше Світлана Лобода вперше після термінової операції на нирках звернулася до своїх шанувальників в Instagram.

Світлана Лобода зараз знаходиться в лікарні, після того, як їй зробили серйозну операцію.

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Своїми переживаннями поділилася на сторінці в Instagram продюсер співачки Нателла Крапівіна.

"Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку. Дякую життя за те, що боляче, але не фатально. Організм – це машина. і іноді вона ламається. Але наш дух не зламний. Всі квитки дійсні. Якщо ви не зможете відвідати наше шоу в січні – ви можете повернути квитки. З великою повагою до кожного, хто всі ці дні був з нами і до кожного, хто любить артиста і бажає йому здоров'я. Бережіть себе і близьких. Це лише тимчасові труднощі. І скоро знову в бій!", - написала Крапівіна.

Раніше Світлана Лобода вперше після термінової операції звернулася до своіх шанувальників у Instagram. Зараз співачка приходить в себе і обіцяє повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Втратила свідомість прямо під час репетиції до шоу співачку терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.