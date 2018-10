У команді Лободи вперше прокоментували стан співачки після операції

я готова прийняти в житті багато чого. але навіть для мене це було занадто. дякую всім за підтримку. дякую життя за те, що боляче, але не фатально. організм - це машина. і іноді вона ламається. але наш дух не зломлений. і скоро ми будемо в строю. всі квитки дійсні. якщо ви не зможете відвідати наше шоу в січні - ви можете повернути квитки. з великою повагою до кожного, хто всі ці дні був з нами і до кожного, хто любить артиста і бажає йому здоров'я. бережіть себе і близьких. це лише тимчасові труднощі. і скоро знову в бій! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps

