Український гурт влаштував переполох в київському метро (відео)

Виступи почалися в вагоні на станції Академмістечко, а зі станції Хрещатик гурт вже виходив зі своїми хітами на платформи та ескалатори.

Український гурт Yurcash на чолі з фронтменом Юрком Юрченком відсвяткувала своє 14-річчя унікальним, і як підкреслили самі ж музиканти, дійсно народним "туром".

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Музиканти проїхалися з живими виступами по всіх станціях червоної гілки столичного метро, ​​граючи в вагонах, на платформах і біля входів в підземку.

Таким чином за 45 хвилин Yurcash встигли дати 10 концертів, глядачами яких стали не тільки пасажири київського метро і випадкові перехожі, а й шанувальники гурту, які побачили заздалегідь опубліковану дотепну афішу у соцмережах.

Виступи почалися в вагоні на станції Академмістечко, а зі станції Хрещатик гурт вже виходив зі своїми хітами на платформи та ескалатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше гурт U2 влаштував концерт "за чайові" у берлінському метро.