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Пугачова стала рок-дівою: з'явився тизер кліпу з Примадонною (відео)

10:24, 26 жовтня 2018
Суспільство
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Скоро вийде кліп за участю Пугачової / Скріншот

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На опублікованих на фан-сторінці співачки кадрах Пугачова з'являється у молодіжній футболці, шкіряній куртці-косусі, на ній видно металеві аксесуари. Пісня, на яку знято кліп, називається "Скажи мені, Алла".

"Вже бачу, буде шедевр", "Мурашки по тілу", "Бомба", - пишуть у коментарях під тизером кліпу з Примадонною.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Алла Пугачова розплакалася під час зйомок кліпу свого стиліста Алішера. В один з моментів вона не змогла стримати емоцій, а на її очах виступили сльози.

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Теги: #відео#фото#кліп#тізер#Алла Пугачова