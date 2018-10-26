Пугачова стала рок-дівою: з'явився тизер кліпу з Примадонною (відео)
У мережі з'явився тизер кліпу стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знімається і сама Примадонна російської естради.
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На опублікованих на фан-сторінці співачки кадрах Пугачова з'являється у молодіжній футболці, шкіряній куртці-косусі, на ній видно металеві аксесуари. Пісня, на яку знято кліп, називається "Скажи мені, Алла".
"Вже бачу, буде шедевр", "Мурашки по тілу", "Бомба", - пишуть у коментарях під тизером кліпу з Примадонною.
#Repost @stvictorpro --- ALISHER - СКАЖИ МЕНІ, АЛЛА (Тизер @irenabendida @sashasohigh ) Режисер: @alishermusic Оператор: Євген Куріцин @latrack #dop #colorist. другий оператор, монтаж: @stvictorpro #простосветкрасивопадал #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачова #женщинакотораяпоет #аллапугачева #тизер #evgeniykuritsin #ржд #moscowcity
Раніше ЗМІ повідомляли, що Алла Пугачова розплакалася під час зйомок кліпу свого стиліста Алішера. В один з моментів вона не змогла стримати емоцій, а на її очах виступили сльози.