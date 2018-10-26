Українська співачка прийшла в Кремль без білизни і затьмарила всіх (фото)

Брежнєва позувала в білій сукні з високим вирізом в області стегна і з дуже відвертим оригінальної форми декольте.

Українська співачка Віра Брежнєва, екс-учасниця групи "ВІА Гра" засвітилася у Кремлівському палаці (Москва) на святкуванні 22-річчя російського каналу МУЗ-ТВ. Для світського заходу співачка вибрала дуже відвертий наряд, який приміряла на голе тіло, пише "Собеседник". Читайте такожЗнепритомніла на репетиції: Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві Брежнєва позувала в білій сукні з високим вирізом в області стегна і з дуже відвертим оригінальної форми декольте, з-під якої проглядалася груди виконавиці. Як повідомляв УНІАН, Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram.

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