Українська співачка прийшла в Кремль без білизни і затьмарила всіх (фото)
11:10, 26 жовтня 2018Суспільство
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Брежнєва позувала в білій сукні з високим вирізом в області стегна і з дуже відвертим оригінальної форми декольте.
З-під наряду проглядалася груди виконавиці / "Співрозмовник"
Українська співачка Віра Брежнєва, екс-учасниця групи "ВІА Гра" засвітилася у Кремлівському палаці (Москва) на святкуванні 22-річчя російського каналу МУЗ-ТВ.
Для світського заходу співачка вибрала дуже відвертий наряд, який приміряла на голе тіло, пише "Собеседник".
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Брежнєва позувала в білій сукні з високим вирізом в області стегна і з дуже відвертим оригінальної форми декольте, з-під якої проглядалася груди виконавиці.
Як повідомляв УНІАН, Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram.
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