"Потрапила під роздачу": Подкопаєва прокоментувала виступи Лорак у Росії

Подкопаєва підкреслила, що Ані Лорак нарвалася на таку жорстку критику, бо є найяскравішою співачкою України.

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що її кума та подруга Ані Лорак, яка живе і активно гастролює у Росії, просто "потрапила під роздачу". Саме тому Україні її так критикують і вважають зрадницею.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю "Гордону".

"Політичні маніпуляції дуже сильно можуть нашкодити іміджу. Але вони ніколи не зашкодять дружбі і не припинять її. Кароліна була, є і буде частиною нашої сім'ї. Це людина, яка дарує радість та емоції, виходячи на сцену. Вона виступає не тільки у Російській Федерації, а по всьому світу. Ця дівчина співає українською мовою. Вона говорить про традиції, до того ж з любов'ю, а не просто для галочки", – сказала Подкопаєва.

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Окрім того, подруга одіозної співачки зауважила, що "час усе розсудить". Водночас, вона підкреслила, що Ані Лорак нарвалася на таку жорстку критику, бо є найяскравішою співачкою України.

"Маніпуляції і спекуляції є скрізь. Як із цього боку, так і з того. Під роздачу потрапила найрейтинговіша і найяскравіша з українських артистів. Боляче б'ють завжди по тому, хто найяскравіше світить", – наголосила вона.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років дружить з співачкою Ані Лорак, яка останнім часом живе та гастролює Росією. Крім того, співачка є хресною доньки спортсменки, яку вона назвала Кароліною в її честь. А нещодавно Ані Лорак і Подкопаєва зустрілися в Києві.