"Обличчя, як куля": фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram
Ані Лорак у своєму Instagram-акаунті оприлюднила новий знімок з російського телешоу «Голос». На фото співачка зображена разом зі своєю дочкою в кріслі наставника.
Пост Лорак за чотирнадцять годин зібрав 121 тисячу лайків і близько 800 коментарів. Підписники відзначили, що дівчинка дуже схожа на свого батька - підприємця Мурата Налчаджіоглу.
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Однак хейтери Лорак розкритикували зовнішній вигляд співачки.
"Ані, що у вас з обличчям? Як кулька", "Це не моя справа, але ви якось різко пострашнішали", "Не личить вам цей колір волосся", "Що це за жахливо зализане волосся?" "При всій повазі, але фото невдале... старшою Лорак на ньому виглядає", - написали вони.
Як повідомляв УНІАН, Лорак звинуватили в експлуатації дочки заради реклами.