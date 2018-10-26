"Обличчя, як куля": фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram

Ані Лорак у своєму Instagram-акаунті оприлюднила новий знімок з російського телешоу «Голос».

Ані Лорак у своєму Instagram-акаунті оприлюднила новий знімок з російського телешоу «Голос». На фото співачка зображена разом зі своєю дочкою в кріслі наставника.

Пост Лорак за чотирнадцять годин зібрав 121 тисячу лайків і близько 800 коментарів. Підписники відзначили, що дівчинка дуже схожа на свого батька - підприємця Мурата Налчаджіоглу.

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Однак хейтери Лорак розкритикували зовнішній вигляд співачки.

"Ані, що у вас з обличчям? Як кулька", "Це не моя справа, але ви якось різко пострашнішали", "Не личить вам цей колір волосся", "Що це за жахливо зализане волосся?" "При всій повазі, але фото невдале... старшою Лорак на ньому виглядає", - написали вони.

Як повідомляв УНІАН, Лорак звинуватили в експлуатації дочки заради реклами.