Чоловік Ані Лорак зробив тату на честь дочки Софії (фото)
Чоловік Ані Лорак - Мурат Налчаджіоглу у своїх Instagram-сторіс поділився знімком, на якому зобразив нове татуювання, зроблене на честь дочки Софії.
Крім цього він додав стікер зі словами "I love you".
Як повідомляв УНІАН, раніше Мурата Налчаджіоглу помітили в обіймах незнайомки в одному з клубів Києва.
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Весь вечір турецький бізнесмен не відривав очей і рук від своєї супутниці: ніжно обіймав дівчину, гладив її стегна і щось шепотів їй на вухо. Караоке пара покинула також разом.
Пізніше Ані Лорак представила нову пісню "Сон". Користувачі мережі зазначили, що нова пісня явно присвячена чоловікові Ані Лорак – Мурату Налчаджіоглу і за допомогою композиції Лорак розкриває особисту драму.