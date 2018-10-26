Чоловік Ані Лорак зробив тату на честь дочки Софії (фото)

Знімок великого татуювання Мурат розмістив на своїй сторінці в соцмережі.

Чоловік Ані Лорак - Мурат Налчаджіоглу у своїх Instagram-сторіс поділився знімком, на якому зобразив нове татуювання, зроблене на честь дочки Софії.

Крім цього він додав стікер зі словами "I love you".

Як повідомляв УНІАН, раніше Мурата Налчаджіоглу помітили в обіймах незнайомки в одному з клубів Києва.

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Весь вечір турецький бізнесмен не відривав очей і рук від своєї супутниці: ніжно обіймав дівчину, гладив її стегна і щось шепотів їй на вухо. Караоке пара покинула також разом.

Пізніше Ані Лорак представила нову пісню "Сон". Користувачі мережі зазначили, що нова пісня явно присвячена чоловікові Ані Лорак – Мурату Налчаджіоглу і за допомогою композиції Лорак розкриває особисту драму.