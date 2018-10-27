"Стиль Буратіно": Ані Лорак звинуватили у відсутності смаку

Також коментатори відзначають, що співачка виглядає "витягнутою" і "сплюснутою", і звинувачують її у використанні фотошопу.

Українську співачку Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, в черговий раз розкритикували за невдале вбрання.

У своєму Instagram Лорак опублікувала фото, на якому вона позує в діловому костюмі із шорт і піджака. Користувачі соцмережі масово відзначають, що останнім часом смак співачки зіпсувався і їй варто було б змінити стиліста.

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"Не Ваш стиль, хтось познущався над Вами, поверніть як було", "Огидно стала виглядати.Талант талантом, але стиліста потрібно поміняти", "У вас стиль і смак став дуже поганим", "Костюм жахливий", "Що попало", "Стиль Буратіно", "Схожа на Майкла Джексона", - пишуть в коментарях.

Також коментатори відзначають, що співачка виглядає "витягнутою" і "сплюснутою", і звинувачують її у використанні фотошопу. Крім того, користувачі підозрюють, що співачка одягла перуку.

"Як перука на голові", "Ноги стали криві", "Перука не сіла до кінця, там же роги. Тому і витягнута голова", - зазначають коментатори.

Багато хто стурбований тим, що Ані Лорак сильно схудла.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак звинуватили в експлуатації дочки заради реклами.