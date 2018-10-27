Полякову «розпиляли» на концерті в Києві (відео)

Українська співачка Оля Полякова під час свого концерту в Києві зважилася спробувати дуже ризикований фокус.

У п'ятницю, 26 жовтня, відбулася прем'єра грандіозної програми Олі Полякової "Королева ночі". Улюблениця публіки виконала найвідоміші хіти, в тому числі "Люлі-люлі", "Шльопали шльопки" і, звичайно ж, "Королева ночі".

Як пише Facenews, одним з найяскравіших моментів шоу став смертельний трюк, який смілива Полякова вирішила провернути прямо на сцені Палацу Спорту. Відомий український ілюзіоніст Андрій Чеканюк розпиляв зірку на очах у 10 тисяч шанувальників.

Завдяки спритності Олі Полякової, а також грандіозним навичкам ілюзіоніста, смертельно небезпечний трюк вдався. Глядачі із завмиранням серця стежили за кожним рухом артистів і вітали бурхливими оплесками цілу й неушкоджену співачку по завершенню.

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Зазначимо, для реалізації найбільш екстремального номеру у кар'єрі Полякової в Європі створили спеціальну конструкцію, яка обійшлася в 10 тис. доларів.

«Коли я почув одну з нових пісень Полякової, я зрозумів, що вона по своїй драматургії ідеальна для того, щоб під неї... розпиляти артистку! Величезною електричною пилкою розпилювати її буде один з кращих ілюзіоністів України Андрій Чеканюк. Дія буде проходити на напівпрозорому столі, так що глядач зможе побачити смертельний трюк на власні очі», – раніше коментував задум режисер шоу "Королева ночі" Герман Ненов.