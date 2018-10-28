"Рабиня Ізаура" розповіла про свої оголені фотосесії в юності (відео)
Зірка стрічки "Рабиня Ізаура" Луселія Сантуш, яка вперше завітала до України, відверто розповіла про свої оголені фотосесії.
Про це йдеться у "Світському житті", передає ТСН.
Також бразильська зірка, яку до України запросив Дмитро Комаров, розповіла, чим її так зачарував ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", що вона прийняла його пропозицію приїхати.
"Дмитро надзвичайно харизматичний. Він знімав в Бразилії свою програму, ми провели з ним декілька днів разом. А я ніколи не бувала у цій частині світу, у східній Європі, хоча і чимало поїздила світом. Запрошення Дмитра здалося мені крутою ідеєю", - заявила акторка.
Цьогоріч виповнюється рівно 30 років, як серіал "Рабиня Ізаура" з'явився на телеекранах, завдяки якому Луселія стала відомою у цілому світі. Зірка у 61 рік має прекрасну форму, наче й не було цих 30 років.
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"Я займаюся спортом, практикую йогу, до того ж я правильно харчуюся. Зі здоровям мені дуже пощастило, власне у цьому і секрет", - зізналася зірка.
Також Сантуш зазначила, що не дивиться серіали, але обожнює кіно, як вид мистецтва і театр.
"Ось наприклад, тут у Києві ми проїжджали повз будівлю гарного театру і тепер я дуже хочу відвідати якусь виставу. Я хочу відкрити для себе українських акторів, побачити, як вони грають на сцені. Адже тут грають за методом Станіславського, саме його я вивчала на театральному курсі", - поділилася своїми планами жінка.
Варто зазначити, що у юності, коли Сантуш починала кар'єру, у неї був досвід оголених фотосесій для Playboy. Проте наразі вважає себе застарою для таких експериментів.
"Я вже застара для цього. Я багато знімалася оголеною в кіні. Був фільм "Луз дель фуего", у якому я майже 90% екранного часу гола та вкрита зміями. Саме в цей період я знімалася для Playboy і для інших чоловічих журналів, бо моя кар'єра в кіні була тісно пов'язана з цим амплуа - сексі-дівчина, еротична зірка. Сьогодні це могло б статися хіба у тому випадку, якщо це буде пов’язано з супер важливою місією в ім'я людства", - заявила зірка.