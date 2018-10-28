"Рабиня Ізаура" розповіла про свої оголені фотосесії в юності (відео)

Цьогоріч виповнюється рівно 30 років, як серіал "Рабиня Ізаура" з'явився на телеекранах.

Зірка стрічки "Рабиня Ізаура" Луселія Сантуш, яка вперше завітала до України, відверто розповіла про свої оголені фотосесії.

Про це йдеться у "Світському житті", передає ТСН.

Також бразильська зірка, яку до України запросив Дмитро Комаров, розповіла, чим її так зачарував ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", що вона прийняла його пропозицію приїхати.

"Дмитро надзвичайно харизматичний. Він знімав в Бразилії свою програму, ми провели з ним декілька днів разом. А я ніколи не бувала у цій частині світу, у східній Європі, хоча і чимало поїздила світом. Запрошення Дмитра здалося мені крутою ідеєю", - заявила акторка.

Цьогоріч виповнюється рівно 30 років, як серіал "Рабиня Ізаура" з'явився на телеекранах, завдяки якому Луселія стала відомою у цілому світі. Зірка у 61 рік має прекрасну форму, наче й не було цих 30 років.

Читайте також"Рабиня Ізаура" вперше прилетіла до України (відео)

"Я займаюся спортом, практикую йогу, до того ж я правильно харчуюся. Зі здоровям мені дуже пощастило, власне у цьому і секрет", - зізналася зірка.

Також Сантуш зазначила, що не дивиться серіали, але обожнює кіно, як вид мистецтва і театр.

"Ось наприклад, тут у Києві ми проїжджали повз будівлю гарного театру і тепер я дуже хочу відвідати якусь виставу. Я хочу відкрити для себе українських акторів, побачити, як вони грають на сцені. Адже тут грають за методом Станіславського, саме його я вивчала на театральному курсі", - поділилася своїми планами жінка.

Варто зазначити, що у юності, коли Сантуш починала кар'єру, у неї був досвід оголених фотосесій для Playboy. Проте наразі вважає себе застарою для таких експериментів.

"Я вже застара для цього. Я багато знімалася оголеною в кіні. Був фільм "Луз дель фуего", у якому я майже 90% екранного часу гола та вкрита зміями. Саме в цей період я знімалася для Playboy і для інших чоловічих журналів, бо моя кар'єра в кіні була тісно пов'язана з цим амплуа - сексі-дівчина, еротична зірка. Сьогодні це могло б статися хіба у тому випадку, якщо це буде пов’язано з супер важливою місією в ім'я людства", - заявила зірка.