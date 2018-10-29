Почалося прощання з Миколою Караченцовим (відео)

Під час церемонії прощання з Караченцовим звучать найвідоміші пісні у виконанні артиста.

У Москві проходить церемонія прощання з актором театру та кіно Миколою Караченцовим, який помер 26 жовтня після тяжкої хвороби.

Прощання проходить у "Ленкомі". У фойє театру потопає у квітах портрет артиста. Поруч видно численні урядові телеграми зі словами співчуття, передають "Дни.ру".

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Попрощатися з артистом прийдуть тисячі шанувальників його таланту. За даними Департаменту транспорту Москви, не можна проїхати вулицею Мала Дмитрівка від до Успенського провулка. Обмеження діють з 09:00 до 13:00, повідомляє РІА "Новости".

Відспівування народного артиста відбудеться у храмі Воскресіння Словущого. Обряд проводитиме патріарх Кирило, передає ТАСС. Поховають Миколу Караченцова на Троєкуровському кладовищі.

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Знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. Караченцова вбили онкологія, запалення легенів і нирки, які відмовили.

Нагадаємо, що у вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".