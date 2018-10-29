Чоловік Пугачової спантеличив мережу оголеним фото

Знімок чоловіка Пугачової, на якому він постає оголеним, набрав вже понад 100 тисяч лайків.

Чоловік Алли Пугачової, російський гуморист Максим Галкін показав свій знімок з оголеним торсом.

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Фото чоловік Примадонни опублікував в Instagram. "Дурний пінгвін боязко ховає жирне тіло в гримерці... З животиком час щось робити", - поскаржився Галкін у жартівливій формі на зайву вагу.

Дописники в коментарях зазначили, що гуморист перебільшує щодо живота.

Раніше Максим Галкін показав досить дивну фотографію, яку обговорюють у мережі. На знімку гуморист зображений у спортивному костюмі в обліпку, шапочці й сонцезахисних окулярах.