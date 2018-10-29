этот материал доступен на русском

Чоловік Пугачової спантеличив мережу оголеним фото

10:27, 29 жовтня 2018
Суспільство
1147 0
Фото Галкіна розбурхало мережу / фото instagram.com/maxgalkinru

Читайте такожПугачова спричинила фурор у новому образі (фото, відео)

Фото чоловік Примадонни опублікував в Instagram. "Дурний пінгвін боязко ховає жирне тіло в гримерці... З животиком час щось робити", - поскаржився Галкін у жартівливій формі на зайву вагу.

Дописники в коментарях зазначили, що гуморист перебільшує щодо живота.

Раніше Максим Галкін показав досить дивну фотографію, яку обговорюють у мережі. На знімку гуморист зображений у спортивному костюмі в обліпку, шапочці й сонцезахисних окулярах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Пугачова і Галкін#Алла Пугачова