На масштабному муралі у Києві з’явився портрет видатного актора (фото)

Портрет актора і режисера зображений в чорно-білих тонах.

На масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося нове зображення. Так, художники намалювали на стіні видатного українського актора Богдана Ступку.

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Про це повідомляє 44.ua. На зображенні Богдан Ступка усміхнено підморгує. Портрет актора і режисера зображений в чорно-білих тонах.

Раніше на станції з'явилися малюнки ведмедя і вовка у вишиванці. Звірі розташовані поруч і дивляться один на одного.

Крім того, на стіні станції можна побачити дитину зі шкільним рюкзаком і силует музикантів.