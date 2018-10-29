Вдова Караченцова зробила заяву біля труни актора (фото)

Микола Караченцов помер 26 жовтня у лікарні. Сьогодні в Москві проходить похорон актора.

У Москві театрі в "Ленком", де з 1967 року грав Микола Караченцов, почалася жалобна церемонія.

Син, онука й вдова актора Людмила Поргіна сидять поруч з труною, передають "Дні.ру".

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Зазначимо, що Караченцев жив з Поргіною з 1975 року. "Адже це мій обов'язок перед чоловіком, людьми і Богом бути з ним до кінця у радості й горі. Він сказав перед смертю, що буде чекати на мене там, де ми будемо вже назавжди нерозлучні", - заявила вдова.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру й кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".