Пугачова у бордовому плащі та капелюсі прийшла на церемонію прощання з Караченцовим (фото)

Знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя.

У Москві проходить церемонія прощання з актором театру та кіно Миколою Караченцовим, який помер 26 жовтня після важкої хвороби. В залі, де проходить прощання, дуже багато квітів, звучать пісні у виконанні Караченцова. Вдова актора тримається з усіх сил, уважно стежить за процесом, приймає слова співчуття від рідних і друзів.

На панахиду прийшли Дмитро Пєвцов, Едгард Запашний, Клара Новікова. Також на похоронах з'явилася Алла Пугачова. Фото опублікувало російське видання "Стархіт".

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На фото видно, що артистка наділа темну кофту, чорні чоботи і чорний капелюх. Поверх цього Пугачова наділа бордовий плащ.

Знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. Караченцова вбили онкологія, запалення легенів і нирки.

Актора поховають на Троєкуровському кладовищі. За словами вдови, там багато місця, просторо і поруч лежать друзі Миколи Петровича — Наталя Гундарєва, Любов Поліщук, Владислав Галкін.

Нагадаємо, що у вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".