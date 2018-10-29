Хакери злили у мережу голі фото російських зірок (18+)

Хакери зламали Instagram актриси й виклали знімки голих російських селебрітіс.

Хакери зламали акаунт в Instagram актриси Марії Горбань й опублікували інтимні фото російських зірок та бізнесменів.

Кіберзлочинці готові продати неопублікований масив кожному, у кого є гроші, передає Super.

Читайте такожУ мережу лютили особисті дані міністрів Великобританії

Серед пікантних знімків виявилися голі селфі Марії Вебер — дружини глави "Держконцерту" й голови ради директорів РМГ Сергія Буніна. У минулому Марія була учасницею "Фабрики зірок" й була в групі "Тутсі".

Знову від хакерів дісталося бізнесменові Дмитру Якубовському з його дружиною Валерією, футболістові Павлу Мамаєву і його дружині Алані, а також Юлії Ковальчук, колишньої солістки поп-гурту "Блестящие", чиї інтимні фото кіберзлочинці вже публікували раніше.

Раніше хакери викрали й опублікували в мережі інтимні фотографії зірки фільму "50 відтінків сірого" актриси Дакоти Джонсон.