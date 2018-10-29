Хакери злили у мережу голі фото російських зірок (18+)
Хакери зламали акаунт в Instagram актриси Марії Горбань й опублікували інтимні фото російських зірок та бізнесменів.
Кіберзлочинці готові продати неопублікований масив кожному, у кого є гроші, передає Super.
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Серед пікантних знімків виявилися голі селфі Марії Вебер — дружини глави "Держконцерту" й голови ради директорів РМГ Сергія Буніна. У минулому Марія була учасницею "Фабрики зірок" й була в групі "Тутсі".
Знову від хакерів дісталося бізнесменові Дмитру Якубовському з його дружиною Валерією, футболістові Павлу Мамаєву і його дружині Алані, а також Юлії Ковальчук, колишньої солістки поп-гурту "Блестящие", чиї інтимні фото кіберзлочинці вже публікували раніше.
Раніше хакери викрали й опублікували в мережі інтимні фотографії зірки фільму "50 відтінків сірого" актриси Дакоти Джонсон.