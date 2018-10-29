"Ґуля вилізла": з'явилися подробиці загадкової смерті соліста "Ненсі"

18 жовтня не стало 31-річного соліста гурту "Ненсі" Сергія Бондаренка.

Олексій Горбашов, друг соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка, який помер за загадкових обставин, поділився подробицями останніх днів його життя.

За його словами, артист переніс операцію, в результаті якої могла бути занесена інфекція, передає StarHit.

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За його словами, в якийсь момент щось пішло не так. "Вмирати Сергій не збирався. Так, у нього були якісь проблеми зі здоров'ям, але не настільки, щоб вмирати в 31 рік. Толік й Олена самі не зрозуміли, що з ним сталося. За їхніми словами, у нього якась ґуля вилізла на спині. У лікарні її вирізали. Але, погодьтеся, від цього люди не вмирають. Судячи з усього, в організмі розвинулась якась інфекція. Після операції Сергійкові стало тільки гірше. Його відвезли в реанімацію. Підключили до апарату штучного дихання, а через два дні, 18 жовтня, він помер", – розповів Горбашов.

Сергій Бондаренко захоплювався мотоспортом, багато подорожував.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбувся похорон соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених в день прощання із сином.