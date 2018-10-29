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"Ґуля вилізла": з'явилися подробиці загадкової смерті соліста "Ненсі"

13:25, 29 жовтня 2018
Суспільство
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Бондаренко помер від раптової хвороби / фото instagram.com/anatoliynensi

Олексій Горбашов, друг соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка, який помер за загадкових обставин, поділився подробицями останніх днів його життя.

За його словами, артист переніс операцію, в результаті якої могла бути занесена інфекція, передає StarHit.

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За його словами, в якийсь момент щось пішло не так. "Вмирати Сергій не збирався. Так, у нього були якісь проблеми зі здоров'ям, але не настільки, щоб вмирати в 31 рік. Толік й Олена самі не зрозуміли, що з ним сталося. За їхніми словами, у нього якась ґуля вилізла на спині. У лікарні її вирізали. Але, погодьтеся, від цього люди не вмирають. Судячи з усього, в організмі розвинулась якась інфекція. Після операції Сергійкові стало тільки гірше. Його відвезли в реанімацію. Підключили до апарату штучного дихання, а через два дні, 18 жовтня, він помер", – розповів Горбашов.

Сергій Бондаренко захоплювався мотоспортом, багато подорожував.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбувся похорон соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених в день прощання із сином.

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Теги: #смерть#співак