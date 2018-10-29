Світлана Лобода втратила кілька мільйонів через перенесення концертів
Українська співачка Світлана Лобода перенесла три виступи в Москві на січень 2019-го року. Лобода потрапила в лікарню через проблеми з нирками. Медики вирішили, що треба робити операцію. Після хірургічного втручання їй довелося дотримуватися постільного режиму.
Як пише російське видання "Стархіт", в результаті цього Лобода втратила 10 мільйонів рублів (4,3 млн гривень).
Згідно з підрахунками видання, тільки оренда московської майданчика на сім тисяч глядачів, де 25, 26 і 28 жовтня повинні були пройти концерти співачки, обійшлася Лободі шість млн руб. (близько 2,6 млн гривень).
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Крім того, Лобода привезла з Києва в Москву колектив із 40 осіб. Квитки на поїзд в один кінець коштували близько 250 тис. руб. (близько 107 тис. гривень).
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована в одну з клінік Москви з сильними болями в животі. Вона перенесла термінову операцію на нирці.