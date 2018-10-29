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Ані Лорак завела мережу сексуальним фото

15:25, 29 жовтня 2018
Суспільство
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Лорак з'явилася у відвертому образі / фото instagram.com/anilorak

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"Дякую, 4,5 млн", - написала співачка. На знімку артистка з'явилася в чорному блискучому боді, який підкреслює її фігуру. У кадрі видно розкішні груди Ані Лорак та стрункі ноги.

"Чарівна", "Ось це фотка", "Дуже гарний образ", "Заворожили своєю красою", "Розкішна", "Прекрасна", "Більше боді", "Найкрасивіша", "Богиня", "Ідеальна", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак опублікувала фотографію, на якій вона позує в жакеті з дуже великими плечима в стилі 80-х.

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Теги: #фото#Ані Лорак#Лорак