Ані Лорак завела мережу сексуальним фото

Дописникам дуже сподобалося нове фото Ані Лорак, вони за годину поставили майже 30 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак похвалилася в Instagram тим, що у неї 4,5 млн дописників. Вона вирішила потішити їх новим фото.

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"Дякую, 4,5 млн", - написала співачка. На знімку артистка з'явилася в чорному блискучому боді, який підкреслює її фігуру. У кадрі видно розкішні груди Ані Лорак та стрункі ноги.

"Чарівна", "Ось це фотка", "Дуже гарний образ", "Заворожили своєю красою", "Розкішна", "Прекрасна", "Більше боді", "Найкрасивіша", "Богиня", "Ідеальна", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак опублікувала фотографію, на якій вона позує в жакеті з дуже великими плечима в стилі 80-х.