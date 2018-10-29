Миколу Караченцова поховали

Прощання з Миколою Караченцовим пройшло в театрі "Ленком".

Відомий артист Микола Караченцов похований 29 жовтня на шостій ділянці Троєкуровського кладовища. На прощання прийшли його близькі, колеги, друзі та шанувальники.

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Могила артиста, який помер 26 жовтня за день до свого 74-річчя, розташована поряд з місцем поховання радянського космонавта Георгія Гречка та заслуженої артистки РФ Марини Голуб, передає ТАСС.

Прощання з Миколою Караченцовим пройшло в Москві театрі "Ленком". Церемонія відспівування актора відбувалася у старовинному московському храмі Воскресіння Словущого, її здійснив патріарх Кирило.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".