Лорак розкритикували за безглуздий танець (відео)

Ані Лорак станцювала в блискучій сукні в обліпку.

Опальна українська співачка Ані Лорак нарвалася на хвилю критики через безглузді танці.

Відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона танцює в довгій вузькій сукні під свою пісню "Сон".

"Рухт чи то стриптиз, чи то хіп-хоп", "Танці - це не ваше", "Ані, не танцюйте!", "Це як же треба сліпо любити себе, знаючи, що танцює як рагуль, викладати чергове відео!", "Смикається, як у гарячці", - розкритикували руху Ані Лорак юзери.

Раніше Ані Лорак похвалилася в Instagram тим, що у неї 4,5 млн дописників. Вона вирішила потішити їх сексуальним фото. У кадрі артистка з'явилася в чорному блискучому боді, яке підкреслює її фігуру. На знімку видно розкішні груди співачки й стрункі ноги.