В Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss

Музиканти заїдуть до Києва в рамках прощального туру.

Рок-гурт Kiss, яка заявив про завершення концертної діяльності, в рамках прощального туру KISS End Of The Road World Tour виступить у Києві.

Інформація про концерт з'явилася на офіційному сайті групи. Музиканти виступлять на НСК "Олімпійський" 16 червня 2019. Продаж квитків стартує 31 жовтня о 10:00 за київським часом.

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Як відомо, рок-зірки вирішили завершити музичну кар'єру прощальним туром. Подібний вони вже проводили на початку 2000 років.