У ДТП розбився автор пісень Лепса та Орбакайте (відео)

Композитору Володимиру Бородіну було 52 роки.

Композитор, автор пісні "Поздний вечер в Сорренто" Володимир Бородін помер унаслідок ДТП.

Про це повідомив його співавтор, поет, продюсер Микола Бірюков, передає ТАСС.

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Бородіну було 52 роки. "Вчора Володимир поїхав у Солнечногорськ із сином Іллею і невісткою Настею. На світлофорі в їхній автомобіль на повному ходу в'їхала фура. Володимир сьогодні під ранок помер у реанімації, не приходячи до тями", - сказав Бірюков.

За його словами, син і невістка композитора залишаються у тяжкому стані в лікарні.

Бородін працював з багатьма зірками російської естради - Григорієм Лепсом, Христиною Орбакайте і Тетяною Булановою. Серед його композицій - "Поздний вечер в Сорренто", "Слезы на ладонях" і "Ангел-хранитель".

Як повідомляв УНІАН, радянський, російський письменник, поет-пісняр Володимир Дагуров помер на 79-му році життя в Москві.