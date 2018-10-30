Зовнішній вид Пугачової на похороні Караченцова викликав палкі суперечки в мережі (фото)

Алла Пугачова поклала квіти до труни Караченцова, підійшла до вдови Людмили Поргіної та швидко пішла.

29 жовтня в театрі "Ленком" у Москві проходила церемонія прощання з актором Миколою Караченцовим. Серед тих, хто прийшов вклонитися йому, була співачка Алла Пугачова. Зовнішній вид Примадонни викликав палкі суперечки в мережі.

Примадонна була одягнена в бузкове пальто, чорну прозору блузу і величезний капелюх, передають "Дни.ру".

Вже через кілька годин знімки з прощання з'явилися в мережі. Примітно, що зовнішній вигляд Примадонни викликав палкі суперечки серед інтернет-користувачів.

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Хтось вважає, що Пугачова вибрала дивне вбрання, яке недоречне на подібного роду заходах. Мовляв, Алла Борисівна, яка в звичайному житті часто ховає фігуру за чорними сукнями, саме до труни Караченцова прийшла в яскравому пальто.

"Зазвичай у чорному ходить, а на похорон вирішила одягнутися", "У Пугачової давно втрачений сором, на всі розважальні заходи ходить у чорному одязі, а тут вбралася!", "Що за блюзнірство, зовсім з головою не дружить", – писали недруги Алли Пугачової.

Зазначимо, що були й ті, хто став на захист Пугачової. Шанувальники зазначали, що нічого крамольного співачка не зробила, і не треба роздувати скандал на порожньому місці: "Пугачова була одягнена нормально, й немає права вам її обговорювати!", "Коментатори! Як вам не соромно засуджувати", "Пугачова цілком пристойно, стримано одягнена", "Чому причепилися до жінки".

Як повідомляв УНІАН, відомий артист Микола Караченцов похований 29 жовтня на шостій ділянці Троєкуровського кладовища.