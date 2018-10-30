Документальний фільм про життя дитини на Донбасі потрапив у лонг-лист "Оскара"

Документальний фільм про Донбас "Далекий гавкіт собак" ("The Distant Barking of Dogs") офіційно пройшов кваліфікацію американської кінопремії "Оскар" і потрапив у лонг-лист.

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Про це написав асистент режисера стрічки Азад Сафаров в Facebook.

Він зазначив, що цьогоріч на премії "Оскар" - рекорд за кількістю документальних стрічок: на перемогу вже претендують близько 160 стрічок, ще близько 10 додадуть у листопаді. У грудні журі обере 15 кращих стрічок.

Як повідомляв УНІАН, український фільм "Донбас" став претендентом на "Оскар".