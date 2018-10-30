Документальний фільм про життя дитини на Донбасі потрапив у лонг-лист "Оскара"
12:04, 30 жовтня 2018Суспільство
222 0
Цьогоріч на премії "Оскар" - рекорд за кількістю документальних стрічок.
Ілюстрація / REUTERS
Документальний фільм про Донбас "Далекий гавкіт собак" ("The Distant Barking of Dogs") офіційно пройшов кваліфікацію американської кінопремії "Оскар" і потрапив у лонг-лист.
Читайте такожУкраїнський фільм "Вулкан" Романа Бондарчука отримав приз у Китаї
Про це написав асистент режисера стрічки Азад Сафаров в Facebook.
Він зазначив, що цьогоріч на премії "Оскар" - рекорд за кількістю документальних стрічок: на перемогу вже претендують близько 160 стрічок, ще близько 10 додадуть у листопаді. У грудні журі обере 15 кращих стрічок.
Як повідомляв УНІАН, український фільм "Донбас" став претендентом на "Оскар".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter