З'явилося перше фото постраждалого в ДТП актора "Дизель Шоу"

В актора "Дизель Шоу" Олександра Бережка два переломи на нозі.

Акторові "Дизель Шоу" Олександру Бережку, що отримав унаслідок аварії під Києвом, в якій загинула Марина Поплавська, два переломи ноги, оговтатися після трагедії і набиратися сил допомагають дружина й маленькі діти.

Його дружина Олена розмістила в Instagram перше після аварії фото Олександра.

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На знімку актор сидить на лавці біля свого будинку. Його нога в гіпсі. Видно, що він пересувається за допомогою милиць.

"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", — написала дружина Олександра.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня стало відомо про страшну аварію, в яку потрапив автобус з акторами "Дизель Шоу". Унаслідок ДТП загинула актриса Марина Поплавська. Днями стало відомо, як почуваються інші актори, які також перебували в автобусі. Багато з них отримали травми, переломи, удари, порізи. Через три дні після події на зв'язок вийшла Яна Глущенко.