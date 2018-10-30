Екс-"віагра" показала розкішне тіло у нюдовому купальнику (фото)

Дописники Мейхер захоплюються її новим фото.

Колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото в соцмережі. Читайте такожНадія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу (фото) У своєму Instagram співачка опублікувала знімок, на якому вона постає у нюдовому суцільному купальнику й із закрученим на голові рушником. На фото можна розгледіти розкішні форми Мейхер й підтягнути стрункі ноги. Раніше відома українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото у червоному купальнику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter