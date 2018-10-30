Екс-"віагра" показала розкішне тіло у нюдовому купальнику (фото)
13:33, 30 жовтня 2018Суспільство
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Дописники Мейхер захоплюються її новим фото.
Співачка похизувалася розкішними формами / фото instagram.com/nadyameiher
Колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото в соцмережі.
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У своєму Instagram співачка опублікувала знімок, на якому вона постає у нюдовому суцільному купальнику й із закрученим на голові рушником.
На фото можна розгледіти розкішні форми Мейхер й підтягнути стрункі ноги.
Раніше відома українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото у червоному купальнику.
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