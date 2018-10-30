Що подивитися на Хеловін: топ-5 найстрашніших і культових фільмів (відео)

Створіть собі містичну атмосферу за допомогою нашої добірки найцікавіших, страшних і красивих фільмів жахів усіх часів.

Найстрашніша ніч у році вже на порозі. З нагоди Хеловіна, який відзначається 31 жовтня і стає все більш популярним в Україні, УНІАН обрав 5 найкращих фільмів жахів.

"Хеловін"

Кінокартина про Майкла Майерса, вбивцю-психопата, який ще дитиною вбив свою сестру на Хеловін. 15 років потому людина тікає з притулку для психічно хворих і хоче знову зруйнувати світ в місті на Хеловін, День Усіх Святих.

"Бітлджус"

Оскароносний фільм 1988 відомого американського режисера Тіма Бертона. Хоча кінокартина наскрізь містична, однак знята вона в комедійному жанрі. Ви познайомитеся з Адамом і Барбарою, які стали привидами у власному будинку в місті Вінтер Рівер і змушені тепер миритись з сусідством «живих» людей. Сім'я примар вирішує вигнати зі свого будинку небажаних мешканців і наймає фахівця з подібних питань, якого звуть Бітлджус.

"Зловісні мерці"

Молода жінка Міа, намагається позбутися від наркозалежності, відправляється разом з братом і групою друзів у віддалений будиночок, де вони відкривають Книгу мертвих, яка й призводить до небезпеки і жаху.

"Труп нареченої"

Дія розвивається в європейському селі XIX століття. Головного героя Віктора сили тьми тягнуть у пекло і одружують там на таємничому Трупі Нареченої, тоді як його справжня наречена Вікторія чекає на свого коханого в світі живих.

"Техаська різанина бензопилою"

У штаті Техас на фермі звичайного працівника бойні Томаса Хьюїтта поліція виявила 33 понівечених людських тіла. Страхітливе відкриття шокувало людей, і було названо наймоторошнішим масовим убивством за увесь час. Газети писали: «Будинок терору національного масштабу. Бійня у Техасі».