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Не впізнати: Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом (фото)

16:22, 30 жовтня 2018
Суспільство
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Зірка зазвичай обирає яскравий макіяж / фото УНІАН

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Фото артистки з репетиції опубліковано на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram. "Тіна Кароль на репетиції!" - коротко підписано кадр.

На знімку співачка позує не в сукні в обліпку й із червоною помадою, а в куртці оверсайз, чорній футболці з принтом і чорних штанях. На обличчі - мінімум косметики.

Раніше Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.

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Теги: #фото#Тіна Кароль