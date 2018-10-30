Не впізнати: Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом (фото)

Нове фото Тіни Кароль сподобалося її дописникам.

Популярна українська співачка Тіна Кароль здивувала своїх шанувальників, з'явившись у незвичному для них вбранні.

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Фото артистки з репетиції опубліковано на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram. "Тіна Кароль на репетиції!" - коротко підписано кадр.

На знімку співачка позує не в сукні в обліпку й із червоною помадою, а в куртці оверсайз, чорній футболці з принтом і чорних штанях. На обличчі - мінімум косметики.

Раніше Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.