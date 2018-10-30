Лідер Rammstein Ліндеманн особисто забрав Лободу з лікарні (відео)

З Боткінської лікарні Лобода і Ліндеманн відправилася в ресторан, щоб у тихій та спокійній обстановці відзначити виписку вечерею.

Світлану Лободу у вівторок, 30 жовтня, виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках.

Сьогодні 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

Super вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях.

Відео: Super

Як вдалося з'ясувати виданню з власних джерел, ледь дізнавшись про госпіталізацію Світлани, Ліндеманн прийняв рішення вилетіти в Москву. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі і, купивши звичайний квиток економ-класу (бізнес-класу в наявності не виявилося - ред.), відправився в російську столицю.

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Проте приїхати до Світлани у німецького музиканта вийшло лише сьогодні - до цього з огляду на складні процедури, відвідування прооперованої співачки заборонили лікарі. Лише сьогодні медики прийняли рішення про виписку, після чого Ліндеманн негайно виїхав до лікарні у супроводі свого менеджера.

З Боткінської лікарні пара відправилася в ресторан, щоб в тихій та спокійній атмосфері відзначити виписку вечерею. Незабаром до улюбленої мами приїхала старша донька Світлани - Єва. Молодша - піврічна Тільда залишилася під наглядом няні. Практично весь вечір старша донька Світлани провела на колінах у Ліндеманна, а поїхали із ресторану Лобода і Ліндеманн тримаючись за руки, викликавши фурор своєю появою у гостей закладу.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Співачку, яка втратила свідомість прямо під час репетиції до шоу, терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.