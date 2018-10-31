"Схожа на грецьку статую": Ані Лорак у розкішній сукні анонсувала новий кліп (фото)

Співачка опублікувала фотографію, на якій позує в розкішній довгій сукні з оголеним плечем.

Українська співачка Ані Лорак анонсувала вихід кліпу на свою нову пісню - "Сон". Відповідний пост співачка опублікувала в Instagram. Співачка опублікувала фотографію, на якій позує в розкішній довгій сукні з оголеним плечем.. Читайте такожАлла Пугачова без макіяжу спричинила фурор в мережі (фото) "Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка. "Ви схожі на грецьку статую. Клас!", "Ви зараз виглядаєте як богиня Греції...", "Красивий образ", - зазначили користувачі. Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці в Instagram.

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