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"Схожа на грецьку статую": Ані Лорак у розкішній сукні анонсувала новий кліп (фото)

09:50, 31 жовтня 2018
Суспільство
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"Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка / Instagram Ані Лорак

Відповідний пост співачка опублікувала в Instagram.

Співачка опублікувала фотографію, на якій позує в розкішній довгій сукні з оголеним плечем..

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"Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка.

"Ви схожі на грецьку статую. Клас!", "Ви зараз виглядаєте як богиня Греції...", "Красивий образ", - зазначили користувачі.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці в Instagram.

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Теги: #Ані Лорак