"Схожа на грецьку статую": Ані Лорак у розкішній сукні анонсувала новий кліп (фото)
09:50, 31 жовтня 2018Суспільство
12679 0
Співачка опублікувала фотографію, на якій позує в розкішній довгій сукні з оголеним плечем.
"Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка / Instagram Ані Лорак
Українська співачка Ані Лорак анонсувала вихід кліпу на свою нову пісню - "Сон".
Відповідний пост співачка опублікувала в Instagram.
Співачка опублікувала фотографію, на якій позує в розкішній довгій сукні з оголеним плечем..
Читайте такожАлла Пугачова без макіяжу спричинила фурор в мережі (фото)
"Coming soon... #сон...", - підписала фото співачка.
"Ви схожі на грецьку статую. Клас!", "Ви зараз виглядаєте як богиня Греції...", "Красивий образ", - зазначили користувачі.
Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці в Instagram.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter