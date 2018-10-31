"Будьте добрішими, будь ласка": Дзідзьо підтримав дівчинку, яку не пригостили тортом на шкільному святі (відео)

Музикант запросив дівчинку в кіно.

Шестикласниця, яку принизили в школі через шматок торта, зустрілася зі своїм кумиром в Харкові. Вчора, 30 жовтня, підтримати дівчинку приїхав музикант Михайло Хома.

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Діана - фанатка DZIDZIO, і вона взяла на зустріч блокнот з улюбленими піснями, але так розгубилася, що забула відразу попросити автограф. Музикант запросив дівчинку в кіно.

"Будеш сидіти біля мене (в кіно). Відсьогодні Діана - моя подруга. Пропоную не сваритися, а дружити, і якщо ви будете чемними, я обіцяю заїхати до вас у клас з подарунками і дещо розповісти. Сваритися не можна, будьте добрішими, будь ласка", - сказав співак.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в харківській школі №151 святкували закінчення чверті. Діані не дали шматок торта, виставили її біля дошки і сказали, що так вийшло тому, що її батьки не здали гроші на потреби класу. У Департаменті освіти Харківської міської ради займаються перевіркою школи. Батьки Діани кажуть, що над їхньою дочкою продовжують знущатися. Пізніше принижену дівчинку задарували тортами, а маму з "батьківської трійки" звільнили.