Ані Лорак перестаралася з декольте і випадково "засвітила" груди (фото)
12:26, 31 жовтня 2018Суспільство
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Судячи з кадрів, на Лорак під одягом немає нижньої білизни і її оголені груди добре видно.
В Instagram-stories співачка опублікувала запис, зроблений під час того, як їй робили зачіску / Instagram Ані Лорак
Українська співачка Ані Лорак "засвітила" на груди занадто відвертому відео.
В Instagram-stories співачка опублікувала запис, зроблений під час того, як їй робили зачіску. Проте всю увагу привернуло дуже відверте декольте співачки.
Instagram Ані Лорак
Instagram Ані Лорак
Судячи з кадрів, на Лорак під одягом немає нижньої білизни і її оголені груди добре видно.
Як повідомляв УНІАН, фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram.
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