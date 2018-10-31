Ані Лорак перестаралася з декольте і випадково "засвітила" груди (фото)

Судячи з кадрів, на Лорак під одягом немає нижньої білизни і її оголені груди добре видно.

Українська співачка Ані Лорак "засвітила" на груди занадто відвертому відео.

В Instagram-stories співачка опублікувала запис, зроблений під час того, як їй робили зачіску. Проте всю увагу привернуло дуже відверте декольте співачки.

Судячи з кадрів, на Лорак під одягом немає нижньої білизни і її оголені груди добре видно.

Як повідомляв УНІАН, фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram.