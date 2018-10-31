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Ані Лорак перестаралася з декольте і випадково "засвітила" груди (фото)

12:26, 31 жовтня 2018
Суспільство
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В Instagram-stories співачка опублікувала запис, зроблений під час того, як їй робили зачіску / Instagram Ані Лорак

В Instagram-stories співачка опублікувала запис, зроблений під час того, як їй робили зачіску. Проте всю увагу привернуло дуже відверте декольте співачки.

Instagram Ані Лорак
Instagram Ані Лорак

Судячи з кадрів, на Лорак під одягом немає нижньої білизни і її оголені груди добре видно.

Як повідомляв УНІАН, фото Ані Лорак з російського шоу розкритикували в Instagram.

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Теги: #Ані Лорак